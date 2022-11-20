Ударил и ограбил. Омича задержали после вечернего застолья

34-летний житель села Поречье, что в Муромцевском районе, приехал в районный центр к знакомым, весь день распивал спиртное. В компании находился 33-летний односельчанин. После застолья он пошел следом за пострадавшим. Мужчина повалил на землю заявителя, три раза ударил его по голове, отобрал телефон и деньги.