Ударил и ограбил. Омича задержали после вечернего застолья

Омич написал заявление о похищении мобильного телефона, 500 рублей и избиении. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Подробности истории раскрыли правоохранители.
34-летний житель села Поречье, что в Муромцевском районе, приехал в районный центр к знакомым, весь день распивал спиртное. В компании находился 33-летний односельчанин. После застолья он пошел следом за пострадавшим. Мужчина повалил на землю заявителя, три раза ударил его по голове, отобрал телефон и деньги.
На утро оперативники задержали нападавшего по адресу проживания. Сельчанин оказался ранее судим за грабеж. Возбуждено очередное уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы. Муромцевский районный суд отправил подозреваемого под домашний арест.