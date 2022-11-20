«Никому ничего не надо». Омские сельчане сообщают о внезапном отключении воды

Жители Омской области жалуются на отсутствие воды. Обращения появились в социальных сетях, принадлежат людям из разных населенных пунктов.
Жительница села Иртыш Черлакского района рассказывает, вторые сутки дома нет воды. «У меня семья многодетная, младшей всего полгода, ребенка не умыть. Ближайшая колонка очень далеко», — пишет женщина в паблике «ЧП Омск». Говорит, сейчас живет одна с тремя детьми, муж на вахте.
Перебои с водой там не редкость, поясняет автор. В администрацию Черлакского района обращаться пробовала. В комментариях пользователи посоветовали прибегнуть к помощи СМИ или обратиться в местное коммунальное хозяйство.
Аналогичная жалоба опубликована в группе «Голос Омска». Автор — житель дома по улице Центральная села Андреевка Омского района. «Сидим три дня без воды, колонка сломалась. За воду платим. Звоним, говорим… Никому ничего не надо», — сказано в посте.
Пользователи порекомендовали обратиться в МЧС или полицию, чтобы там зафиксировали нарушения. Некоторые комментаторы выразили предположение, что на объекте замерзла труба.