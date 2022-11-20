«Никому ничего не надо». Омские сельчане сообщают о внезапном отключении воды

Жительница села Иртыш Черлакского района рассказывает, вторые сутки дома нет воды. «У меня семья многодетная, младшей всего полгода, ребенка не умыть. Ближайшая колонка очень далеко», — пишет женщина в паблике «ЧП Омск». Говорит, сейчас живет одна с тремя детьми, муж на вахте.