Стало известно, что ожидать россиянам от автопрома в России

Среди возможных будущих партнеров эксперты выделяют только Китай, поскольку все остальные сейчас боятся санкций. В нынешней ситуации, конкурентов у китайских автомобилей почти нет, ведь та же Lada, намного примитивнее и дешевле. Самая популярная Lada Granta имеет одну подушку безопасности и четыре динамика, в то время как самый популярный в сентябре «китаец» — Chery Tiggo 7 Pro, кроссовер с богатой комплектацией и прочими достоинствами. Его цена начинается от 2,6 млн рублей.