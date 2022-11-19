Герой проекта #безграничные_возможности2022 Максим Титов — участник самой младшей категории «Дети 6-12 лет». Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Сейчас ему приходится пользоваться сразу двумя слуховыми аппаратами. Впрочем, для талантливого ребенка даже такие серьезные трудности не стали преградой. Он освоил язык жестов, а здоровых людей отлично понимает, читая по их губам.
Когда Максиму исполнилось 8 лет, в адаптивную школу-интернат № 15 для слабослышащих, где учится наш герой, пришел тренер Юрий Самсонов. Он как раз набирал игроков в свою детскую команду по флорболу для спортсменов с ограниченными возможностями. Максим заинтересовался и попросил маму отвести его на занятия. Уже на первой тренировке стало ясно: у этого улыбчивого и озорного мальчишки — незаурядные спортивные задатки.
«Юрий Андреевич предложил мне заниматься у него. Я пришел на тренировку, и мне очень понравилось. Сейчас я занимаюсь флорболом с мячом в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва „Юность“. Я очень стараюсь на тренировках, чтобы моя команда всегда занимала первые места во время соревнований. В будущем хочу продолжить заниматься флорболом, потому что мне это очень нравится. Мой главный девиз: „Продолжай играть, несмотря ни на что и никогда не сдаваться!“. Мой тренер Юрий Андреевич и мои родители помогают мне в этом».
Однако развивать таких ребят — дело крайне непростое. Тренер Юрий Самсонов говорит, что важно найти общий язык с детьми, которые даже не слышат, что ты им говоришь. Это долгий, кропотливый труд, справиться с которым может только тот, кто искренне любит свою профессию. У Юрия Андреевича все получилось. Его воспитанники выступают на всероссийских турнирах наравне со здоровыми спортсменами. И часто играют так блестяще, что окружающие не могут поверить, что они совершенно неслышащие. Тренер и ребята считают это лучшим комплиментом и настоящей оценкой своих заслуг.
Максим Титов занимается у Юрия Андреевича всего два года и уже достиг вполне серьезных для своего возраста успехов. В декабре 2021 года его команда заняла первое место на омском турнире для слабослышащих в младшей группе. А в этом году ребята участвовали в традиционном турнире, посвященном Дню Победы, и заняла в этих городских соревнованиях второе место — также в младшей возрастной категории. А Максима признали в тот день лучшим игроком команды и наградили почетной грамотой.
Искренне верим, что наград и побед в жизни этого замечательного маленького героя будет еще огромное множество и он стоит в самом начале долгой и головокружительной карьеры. Кроме того, ему есть на кого равняться. Омск уже давно славится своими выдающимися паралимпийскими чемпионами и спортсменами, которые ставят мировые рекорды. Есть чем похвастаться и спортивной школе, где занимается Максим Титов. Спортсмены их основной команды по флорболу «Аляска» известны далеко за пределами Омской области, а некоторые успешно выступают даже за океаном.