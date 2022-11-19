«Юрий Андреевич предложил мне заниматься у него. Я пришел на тренировку, и мне очень понравилось. Сейчас я занимаюсь флорболом с мячом в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва „Юность“. Я очень стараюсь на тренировках, чтобы моя команда всегда занимала первые места во время соревнований. В будущем хочу продолжить заниматься флорболом, потому что мне это очень нравится. Мой главный девиз: „Продолжай играть, несмотря ни на что и никогда не сдаваться!“. Мой тренер Юрий Андреевич и мои родители помогают мне в этом».