В Москве подведены итоги НРФ'6

Каждый день площадку форума посещали порядка 3000 человек, сообщает newsnn.ru. Кроме того, оргкомитет мероприятия по традиции провел двухдневный прямой эфир из главного зала, зрителями которого стали 499 тысяч интернет-пользователей социальной сети “ВКонтакте”, а также 45 тысяч человек на YouTube. Для тех, у кого не было возможности лично посетить форум, записи трансляции стратегических сессий сохранили на индустриальном контент-портале ADPASS. В течение двух дней было продано 36 сессий по актуальным вопросам и направлениям в сфере медиакоммуникации.