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В Москве подведены итоги НРФ'6

Сегодня, 16:09
Фото: akarussia.ru
В российской столице 10 и 11 ноября состоялся Шестой Национальный рекламный форум (НРФ’6). Его организатором выступила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Информационным партнером мероприятия стал холдинг 1MI.

Каждый день площадку форума посещали порядка 3000 человек, сообщает newsnn.ru. Кроме того, оргкомитет мероприятия по традиции провел двухдневный прямой эфир из главного зала, зрителями которого стали 499 тысяч интернет-пользователей социальной сети “ВКонтакте”, а также 45 тысяч человек на YouTube. Для тех, у кого не было возможности лично посетить форум, записи трансляции стратегических сессий сохранили на индустриальном контент-портале ADPASS. В течение двух дней было продано 36 сессий по актуальным вопросам и направлениям в сфере медиакоммуникации.

По словам организаторов мероприятия, антикризисный характер НРФ’6 дал возможность сконцентрировать внимание участников отрасли на решениях и возможностях для создания нового вектора в развитии индустрии. Прежде всего, стоит обратить внимание на актуализацию ФЗ “О рекламе”. Об этом заявила заместитель руководителя ФАС РФ Карина Таукенова. По ее словам, отраслевой закон требует корректировок, поскольку с момента его принятия прошло 27 лет. При этом любые правовые изменения нужно обсуждать с предпринимательским сообществом, чтобы они могли быть полезны отрасли.

На развитие рекламного бизнеса напрямую влияет социально-экономическое положение страны. По прогнозам Всемирного банка, спад ВВП РФ в текущем году составит 4,5%. В июне аналитики давали более негативную оценку - 8,9%. Президент АРИР Борис Омельницкий обратил внимание, что сделанные в марте текущего года экономические прогнозы о вероятном снижении объемов рынка рекламы на 40-70% в этом году реализовались минимально. В связи с этим рекламные группы и участники отрасли ожидают, что спад индустрии будет не столь драматичным, как казалось в начале 2022 года.

Как отметила Елена Кустова, Managing Partner Media Instinct Group, спад отраслевых показателей может по итогам текущего года составить 18%. А по информации, которой располагает исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, рынок цифровых коммуникаций сократится на 29%. Однако 2023 год в оценках рынка выглядит более благоприятно. Согласно ожиданиям Media Instinct Group, индустрия может вырасти от 6 до 10%. OMD OM Group не исключает, что рынок рекламы превысит объемы 2020 года.

#Ольга Земскова
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