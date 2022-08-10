Признался подруге. В Санкт-Петербурге омич убил порноактрису

Через несколько часов в квартире на Южном шоссе действительно нашли тело девушки. Подозреваемого объявили в розыск. Уточняется, что ранее он уже имел проблемы с законом — был судим за кражу и уклонение от службы в армии. Убитая была порноактрисой и открыто об этом заявляла в различных шоу на телевидении и в своих соцсетях.