Признался подруге. В Санкт-Петербурге омич убил порноактрису

Убийство произошло в квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru. Известно, что главным подозреваемым стал 24-летний уроженец Омской области.
О случившемся в полицию заявила подруга убитой девушки. Жительница рассказала, что пожаловалась на долгое отсутствие подруги своему приятелю, а тот внезапно признался, что убил девушку.
Через несколько часов в квартире на Южном шоссе действительно нашли тело девушки. Подозреваемого объявили в розыск. Уточняется, что ранее он уже имел проблемы с законом — был судим за кражу и уклонение от службы в армии. Убитая была порноактрисой и открыто об этом заявляла в различных шоу на телевидении и в своих соцсетях.