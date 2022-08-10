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Признался подруге. В Санкт-Петербурге омич убил порноактрису

Признался подруге. В Санкт-Петербурге омич убил порноактрису

Вчера, 19:02
Фото: 1MI

Омича задержали за убийство порноактрисы в Санкт-Петербурге

Парень из Омска убил подругу, но не смог долго скрываться от следствия.

Убийство произошло в квартире на Южном шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru. Известно, что главным подозреваемым стал 24-летний уроженец Омской области.

О случившемся в полицию заявила подруга убитой девушки. Жительница рассказала, что пожаловалась на долгое отсутствие подруги своему приятелю, а тот внезапно признался, что убил девушку.

Через несколько часов в квартире на Южном шоссе действительно нашли тело девушки. Подозреваемого объявили в розыск. Уточняется, что ранее он уже имел проблемы с законом — был судим за кражу и уклонение от службы в армии. Убитая была порноактрисой и открыто об этом заявляла в различных шоу на телевидении и в своих соцсетях.

#Ольга Акамова#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Убийство#Зарезал#Убил
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