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В ГИБДД рассказали, как находят нарушителей ПДД в соцсетях

Вчера, 14:55
По заявлению сотрудников ГИБДД, они постоянно мониторят контент в интернете. Среди публикаций встречаются показные лихачества на дорогах: разгоны до 200 км/ч, примотанные люди к капоту авто, маленькие дети за рулем и другие нарушения.

Как сообщает infox.ru со ссылкой на Autonews, за такой контент можно получить серьезное наказание. В столичной автоинспекции рассказали: работники ГИБДД во всех субъектах страны постоянно просматривают различные площадки, где публикуется подобный контент. Так находят блогеров, которые развлекают своих подписчиков демонстрацией грубых нарушений ПДД.

В некоторых случаях о лихачествах становится известно из интернета. Так даже проще, отмечают в ГИБДД. Когда видео попадает в новостную ленту, руководство просит уже на следующий день найти и доставить нарушителя. Другие пользователи также могут сообщить в ГИБДД об авторах публикации с нарушениями правил дорожного движения.

Наказание для автолюбителей определяют в индивидуальном порядке, однако за них возможно лишение прав и даже ответственность по УК РФ.

#Ольга Земскова
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