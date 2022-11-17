В ГИБДД рассказали, как находят нарушителей ПДД в соцсетях

Как сообщает infox.ru со ссылкой на Autonews, за такой контент можно получить серьезное наказание. В столичной автоинспекции рассказали: работники ГИБДД во всех субъектах страны постоянно просматривают различные площадки, где публикуется подобный контент. Так находят блогеров, которые развлекают своих подписчиков демонстрацией грубых нарушений ПДД.
В некоторых случаях о лихачествах становится известно из интернета. Так даже проще, отмечают в ГИБДД. Когда видео попадает в новостную ленту, руководство просит уже на следующий день найти и доставить нарушителя. Другие пользователи также могут сообщить в ГИБДД об авторах публикации с нарушениями правил дорожного движения.
Наказание для автолюбителей определяют в индивидуальном порядке, однако за них возможно лишение прав и даже ответственность по УК РФ.