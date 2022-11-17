Многие омички готовы освоить «мужские» профессии

По данным опроса сервиса "Зарплата.ру" больше половины омичек готовы занять места мужчин в рабочей сфере. Опрос проводился среди 1,7 тыс работающих женщин в возрасте от 18 до 55 лет.
В октябре этого года значительно вырос спрос на мужские профессии. Так, например, самыми популярными профессиями среди омичек оказались: водитель грузовых машин (27%), сторож (22%), разнорабочий (15%), механик (по 3%), машинист (5%) и автослесарь (8%).
Сервис также решил узнать основные причины такого спроса. Большая часть женщин, а именно 67%, изъявляют желание поддержать отечественное производство в трудные времена, 20% омичек привлекает хорошая зарплата, 10% просто не против сменить сферу деятельности, а остальные 10% привлекает социальный пакет на больших предприятиях.