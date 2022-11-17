Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Многие омички готовы освоить «мужские» профессии

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
Иллюстрация
Женщины хотят работать машинистами, механиками и разнорабочими.

По данным опроса сервиса "Зарплата.ру" больше половины омичек готовы занять места мужчин в рабочей сфере. Опрос проводился среди 1,7 тыс работающих женщин в возрасте от 18 до 55 лет.

В октябре этого года значительно вырос спрос на мужские профессии. Так, например, самыми популярными профессиями среди омичек оказались: водитель грузовых машин (27%), сторож (22%), разнорабочий (15%), механик (по 3%), машинист (5%) и автослесарь (8%).

Сервис также решил узнать основные причины такого спроса. Большая часть женщин, а именно 67%, изъявляют желание поддержать отечественное производство в трудные времена, 20% омичек привлекает хорошая зарплата, 10% просто не против сменить сферу деятельности, а остальные 10% привлекает социальный пакет на больших предприятиях. 

#Юлия Бармина#Общество#Работа для женщин#Высокооплачиваемая работа#Женщина
Подпишитесь
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Сегодня, 12:51
Закон бумеранга. СКК имени Блинова отдаст подрядчику в три раза больше, чем взыскал
Сегодня, 15:18
В Омске решили выставить на продажу здание известного кинотеатра
Сегодня, 10:50
Из Омской области в зону СВО уедет еще одна группа мобилизованных
Сегодня, 16:29
В Омске официально утвердили 78 маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф
Сегодня, 14:34
Никогда такого не было, и вот опять. Утром Омск превратился в очередную пробку
Сегодня, 09:09