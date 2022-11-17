Многие омички готовы освоить «мужские» профессии

Сервис также решил узнать основные причины такого спроса. Большая часть женщин, а именно 67%, изъявляют желание поддержать отечественное производство в трудные времена, 20% омичек привлекает хорошая зарплата, 10% просто не против сменить сферу деятельности, а остальные 10% привлекает социальный пакет на больших предприятиях.