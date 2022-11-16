Тарифы ЖКХ продолжают расти

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», повышение тарифов ЖКХ, запланированное на лето 2023 года, переносится на декабрь текущего года. Ожидается, что цены на электроэнергию, ТКО, тепло- и водоснабжение увеличатся на 9%. Зато власти обещают гражданам в течение всего следующего года оставить тарифы без изменений.