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Тарифы ЖКХ продолжают расти

Сегодня, 14:54
Декабрьское внеочередное повышение тарифов ЖКХ называют вынужденной мерой, которая связана с ускорением инфляции и проблемами коммунального хозяйства.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», повышение тарифов ЖКХ, запланированное на лето 2023 года, переносится на декабрь текущего года. Ожидается, что цены на электроэнергию, ТКО, тепло- и водоснабжение увеличатся на 9%. Зато власти обещают гражданам в течение всего следующего года оставить тарифы без изменений.

Малообеспеченным россиянам в качестве компенсации расходов обещают адресные меры поддержки. Семья, где коммунальные платежи превысят размер определенной части совокупного дохода, сможет оформить субсидии. Мера распространяется не только на собственников жилья, но и на арендаторов с постоянной регистрацией.

Как рассказал «Известиям» замминистра строительства РФ Алексей Ересько, сегодня субсидии оформлены более чем у двух миллионов граждан РФ.

 

#Ольга Земскова
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