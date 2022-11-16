Тарифы ЖКХ продолжают расти

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», повышение тарифов ЖКХ, запланированное на лето 2023 года, переносится на декабрь текущего года. Ожидается, что цены на электроэнергию, ТКО, тепло- и водоснабжение увеличатся на 9%. Зато власти обещают гражданам в течение всего следующего года оставить тарифы без изменений.
Малообеспеченным россиянам в качестве компенсации расходов обещают адресные меры поддержки. Семья, где коммунальные платежи превысят размер определенной части совокупного дохода, сможет оформить субсидии. Мера распространяется не только на собственников жилья, но и на арендаторов с постоянной регистрацией.
Как рассказал «Известиям» замминистра строительства РФ Алексей Ересько, сегодня субсидии оформлены более чем у двух миллионов граждан РФ.