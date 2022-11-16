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Совфед: Одобрен закон о единой выплате беременным и семьям с детьми

16 ноября, 13:30
Совфедом был одобрен закон, в рамках которого было установлено единое пособие при рождении и воспитании детей.

В рамках инициативы было предложено с 1 января следующего года установить универсальную единую выплату на ребенка, которая будет осуществляться до достижения им 17 лет ежемесячно. Такое же пособие полагается и беременным.

Ранее в Минтруда РФ были озвучены условия назначения единой выплаты для детей из семей с низкими доходами, — пишет Russian.rt.com.

Для назначения выплаты необходимо подтвердить уровень семейной обеспеченности и занятость родителя.

15 ноября в ГД РФ одобрили закон о едином пособии при рождении ребенка и при его воспитании.

#Ольга Земскова
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