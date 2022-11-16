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Путин: в России не везде внимательно ухаживают за воинскими захоронениями

Сегодня, 00:14
По заявлению президента РФ Владимира Путина в ходе заседания Российского оргкомитета “Победа”, за воинскими захоронениями в России необходимо внимательно ухаживать, что сейчас происходит не везде.

“За воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление”, – приводит заявление Путина russian.rt.com. По словам главы государства, население должно знать, что случилось в тех или иных местах в годы ВОВ. 

Путин также подчеркнул большую важность формирования мировоззренческой позиции молодого поколения по отношению к основным вехам истории России – в первую очередь, к таким, как победа в Великой Отечественной войне.

“За воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление”, – приводит заявление Путина russian.rt.com. По словам главы государства, население должно знать, что случилось в тех или иных местах в годы ВОВ. 

Путин также подчеркнул большую важность формирования мировоззренческой позиции молодого поколения по отношению к основным вехам истории России – в первую очередь, к таким, как победа в Великой Отечественной войне.

#Ольга Земскова
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