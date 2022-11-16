Путин: в России не везде внимательно ухаживают за воинскими захоронениями

“За воинскими захоронениями нужно внимательно наблюдать и ухаживать. Не везде у нас достигается нужный результат на этом направлении работы, а это важное направление”, – приводит заявление Путина russian.rt.com. По словам главы государства, население должно знать, что случилось в тех или иных местах в годы ВОВ.