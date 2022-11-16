Где надежнее хранить криптовалюту: советы от аналитика

Как выйти из этой ситуации рассказал старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев, пишет INFOX.RU.
По его словам жителям РФ теперь придется чаще использовать некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи (DEX). Что касается совершения операций с цифровыми активами, тут следует отыскать дружественные централизованные биржи Азии, кроме того можно воспользоваться услугами обменных пунктов.
Криптовалюту лучше вывести на некастодиальный кошелек, с полным доступом к средствам на нем владельца. По словам Зуборева, это поможет избежать возможных рисков. Аналитик совет воспользоваться сервисами Tronlink, Electrum, Jaxx, Phantom Wallet, Bitcoin Core и т.д.
Некоторые централизованные биржы пока отказываются вводить санкции, - это ByBit, EXMO, Garantex, Gate.io, Coin-Galaxy, Huobi, CoinEX. Но Зуборев предупредил, что хранение крипто на них не гарантирует анонимность, децентрализацию и автономность.