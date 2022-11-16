Где надежнее хранить криптовалюту: советы от аналитика

По его словам жителям РФ теперь придется чаще использовать некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи (DEX). Что касается совершения операций с цифровыми активами, тут следует отыскать дружественные централизованные биржи Азии, кроме того можно воспользоваться услугами обменных пунктов.