Эксперт: Российский бизнес должен находиться в равных конкурентных условиях

Эксперт пояснил, что такие схемы есть, но ресторанному рынку не выгодно так работать, поскольку уход от налогов и незаконная оптимизация не лучшим образом влияют на всю сферу общепита, и сейчас компании предпочитают работать по-белому. Об этом пишет Pravda.Ru.
Кроме того, как отметил Миронов, деятельность теневых площадок приводит к перекосу цен в ресторанах и рынка труда. Одновременно с этим он заявил, что заведения, которые скрывались от налогов, с большей вероятностью продолжат работать, так как выявление данного нарушения, скорее, приведет к штрафам и взысканию налоговых недоимок, нежели к их закрытию.