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Эксперт: Российский бизнес должен находиться в равных конкурентных условиях

Сегодня, 09:46
Фото: pxhere.com
Ресторатор Сергей Миронов прокомментировал сообщение о выявлении масштабной схемы «отмывания» доходов в сфере общественного питания. По его словам, лишь Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает данными, сколько российских ресторанов используют такую незаконную систему.

Эксперт пояснил, что такие схемы есть, но ресторанному рынку не выгодно так работать, поскольку уход от налогов и незаконная оптимизация не лучшим образом влияют на всю сферу общепита, и сейчас компании предпочитают работать по-белому. Об этом пишет Pravda.Ru.

Кроме того, как отметил Миронов, деятельность теневых площадок приводит к перекосу цен в ресторанах и рынка труда. Одновременно с этим он заявил, что заведения, которые скрывались от налогов, с большей вероятностью продолжат работать, так как выявление данного нарушения, скорее, приведет к штрафам и взысканию налоговых недоимок, нежели к их закрытию.

#Экономика
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