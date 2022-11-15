Эксперт: Российский бизнес должен находиться в равных конкурентных условиях

Кроме того, как отметил Миронов, деятельность теневых площадок приводит к перекосу цен в ресторанах и рынка труда. Одновременно с этим он заявил, что заведения, которые скрывались от налогов, с большей вероятностью продолжат работать, так как выявление данного нарушения, скорее, приведет к штрафам и взысканию налоговых недоимок, нежели к их закрытию.