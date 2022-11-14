В Министерстве финансов рассмотрят вопрос перехода на новые котировки Urals

В настоящее время в Министерстве финансов РФ применяется система оценки международного ценового агентства Argus. В рамках расчетов специалисты ориентируются на уровень цен, фиксируемых на роттердамском и на средиземноморском нефтяных рынках. В то же время, в регионах торговая активность сократилась в условиях введения эмбарго ЕС, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РБК.
В связи со сложившейся ситуацией было предложено использовать более актуальный способ расчета. В качестве основы может использоваться цена конкретной экспортной партии сырья в портах России. Оценка будет делаться на основе FOB, который предусматривает оплату расходов на страхование и доставку покупателем.
Как отметили в пресс-службе ведомства, Министерство финансов, Министерство энергетики, МЭР и нефтяные компании России в начале 2023 года начнут обсуждение целесообразности перехода на применение других котировок.