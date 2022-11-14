В Министерстве финансов рассмотрят вопрос перехода на новые котировки Urals

В настоящее время в Министерстве финансов РФ применяется система оценки международного ценового агентства Argus. В рамках расчетов специалисты ориентируются на уровень цен, фиксируемых на роттердамском и на средиземноморском нефтяных рынках. В то же время, в регионах торговая активность сократилась в условиях введения эмбарго ЕС, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на РБК.