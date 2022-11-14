Россиян предупредили о повышении тарифов на газ с декабря

В частности, нужно обновить водопроводы, теплотрассы и другие объекты. После этого, подчеркнули в Минэкономразвития, тарифы на услуги ЖКХ не будут индексироваться в течение полутора лет. Таким образом, в следующий раз их проиндексируют только 1 июля 2024 года.