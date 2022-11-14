Россиян предупредили о повышении тарифов на газ с декабря

Индексация тарифов на газ в России обусловлена необходимостью в обеспечении бесперебойной работы и модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия».
В частности, нужно обновить водопроводы, теплотрассы и другие объекты. После этого, подчеркнули в Минэкономразвития, тарифы на услуги ЖКХ не будут индексироваться в течение полутора лет. Таким образом, в следующий раз их проиндексируют только 1 июля 2024 года.
В ФАС заявили, что индексация не станет причиной сокращения спроса на газ. Также отмечается, что объемы поставок голубого топлива для жителей России будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации.