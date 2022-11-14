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Россиян предупредили о повышении тарифов на газ с декабря

Вчера, 15:22
Фото: pxhere.com
С 1 декабря 2022 года в России изменятся тарифы на газ, о необходимости такого решения рассказали в Минэкономразвития.

Индексация тарифов на газ в России обусловлена необходимостью в обеспечении бесперебойной работы и модернизации инфраструктуры ЖКХ, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Известия».

В частности, нужно обновить водопроводы, теплотрассы и другие объекты. После этого, подчеркнули в Минэкономразвития, тарифы на услуги ЖКХ не будут индексироваться в течение полутора лет. Таким образом, в следующий раз их проиндексируют только 1 июля 2024 года.

В ФАС заявили, что индексация не станет причиной сокращения спроса на газ. Также отмечается, что объемы поставок голубого топлива для жителей России будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации. 

#Общество#Экономика
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