Эксперты РИА «Рейтинг» проанализировали, как соотносится ежемесячный платеж по ипотеке и средняя зарплата в разных регионах России. В основу рейтинга по ипотечной долговой нагрузке легли данные Центрального Банка и Росстата.
Омская область заняла 59 строчку. Соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты составляет 62%. При этом средней срок ипотеки достигает 278 месяцев — чуть более 23 лет, а ее размер — 3.1 млн рублей.
По стране соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты составляет 50%. Хотя средний срок ипотеки аналогичный, как и в Омской области (278 месяцев), ее размер составляет 3.8 млн рублей.
В топе рейтинга находятся Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Москва оказалась на 30 строчке рейтинга, а Санкт-Петербург — на 33 строчке.