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Решил не сообщать. Стало известно, кто сбил 13-летнего омича и скрылся

Сегодня, 08:03
Фото: 1MI
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Найден омич, который сбил ребенка и скрылся

Возбуждено сразу два дела.

Правоохранители установили личность водителя, который сбил ребенка и скрылся. ДТП произошло вечером 11 ноября. Травмы получил 13-летний мальчик. Сразу после аварии он пришел домой. Родители отвезли ребенка в больницу, когда тому стало плохо.

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Водителем «Volkswagen Passat» оказался 66-летний мужчина. Полиции он рассказал, что мальчик не жаловался на здоровье, поэтому автолюбитель об аварии сообщать в органы не стал и просто уехал.

Возбуждены административные дела за невыполнение обязанностей при ДТП, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью потерпевшего.

#Происшествия#Новости#Омск#Транспорт#ГИБДД#ДТП#Авария#Дети
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