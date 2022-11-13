Решил не сообщать. Стало известно, кто сбил 13-летнего омича и скрылся

Правоохранители установили личность водителя, который сбил ребенка и скрылся. ДТП произошло вечером 11 ноября. Травмы получил 13-летний мальчик. Сразу после аварии он пришел домой. Родители отвезли ребенка в больницу, когда тому стало плохо.
Водителем «Volkswagen Passat» оказался 66-летний мужчина. Полиции он рассказал, что мальчик не жаловался на здоровье, поэтому автолюбитель об аварии сообщать в органы не стал и просто уехал.
Возбуждены административные дела за невыполнение обязанностей при ДТП, а также за нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью потерпевшего.