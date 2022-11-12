Уехал с места ДТП. В Омске мужчина не стал ждать полицию после наезда на ребенка

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о розыске мужчины, скрывшегося с места ДТП. 11 ноября в 22:40 в ГАИ позвонили из больницы. К ним поступил 13-летний мальчик с травмами после ДТП.
Предварительно полицейские выяснили, что около 18:00 часов на ул. Туполева автомобиль Audi сбил ребенка. Водитель поинтересовался у мальчика его состоянием, тот ответил, что с ним все в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП.
Ребенок добрался домой и почувствовал себя плохо. Родители вместе с ним обратились в больницу. Сейчас он госпитализирован.
Водителю иномарки и очевидцам ДТП необходимо обратиться в Госавтоинспекцию по телефону 79-35-04 для проведения процессуальных действий.
Напоминаем, водителям ни в коем случае не следует оставлять место ДТП. То, что ребенок сказал, что «все в порядке» может значить, что у него просто шок.
Отметим похожую историю о мужчине, оставившем место ДТП после наезда на ребенка: «Атас.Инфо» писали о взбудоражившем всю страну случае, когда депутат Мамонтов похожим образом оставил ребенка на месте ДТП. Мальчика только-только выписали из реанимации.