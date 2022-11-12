Уехал с места ДТП. В Омске мужчина не стал ждать полицию после наезда на ребенка

Предварительно полицейские выяснили, что около 18:00 часов на ул. Туполева автомобиль Audi сбил ребенка. Водитель поинтересовался у мальчика его состоянием, тот ответил, что с ним все в порядке. После этого мужчина уехал с места ДТП.