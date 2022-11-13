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Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
иллюстрация
За семь дней насекомые перебрались от пирожков с курицей и сыром до изделий с ливером и картофелем.

Очевидцы неаппетитного зрелища опубликовали свою находку в социальных сетях. Омичи в очередной раз встречают тараканов на прилавках с пирожками торгового комплекса «Триумф».

«Таракашка кушает пирожочек с ливером», — иронично подметил автор поста в сообществе «Ревизирро Омск». Он также сообщил, что насекомое там не в одном экземпляре. Остальные, видимо, постеснялись объектива камеры. Видеозапись с доказательствами омич опубликовал.

Фото: скриншот паблика Ревизорро Омск

В комментариях под публикацией горожане даже не удивились тараканам. «То йогурты вскрытые, то тараканы среди молочки тусуются. Не понимаю, почему не прикрыли до сих пор», — возмутилась омичка. Многие рассказали, что перестали посещать ТК после нескольких подобных постов. Жители Омска удивляются, почему на ситуацию не реагируют надзорные органы. Некоторые комментаторы заявили, что встречают насекомых в заведениях общепита довольно часто и это бич современной торговли.

Напомним, ровно неделю назад мы рассказывали об аналогичном инциденте. Тогда тараканы ползали по пирожкам с курицей и сыром. На этот раз насекомые выбрали мучное с ливером и картошкой.

Пирожки с тараканами. Омичам предлагают незавидное лакомство
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#Происшествия#Общество#Новости#Город#Жалобы#Соцсети
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