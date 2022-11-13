Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»

В комментариях под публикацией горожане даже не удивились тараканам. «То йогурты вскрытые, то тараканы среди молочки тусуются. Не понимаю, почему не прикрыли до сих пор», — возмутилась омичка. Многие рассказали, что перестали посещать ТК после нескольких подобных постов. Жители Омска удивляются, почему на ситуацию не реагируют надзорные органы. Некоторые комментаторы заявили, что встречают насекомых в заведениях общепита довольно часто и это бич современной торговли.