Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»

Очевидцы неаппетитного зрелища опубликовали свою находку в социальных сетях. Омичи в очередной раз встречают тараканов на прилавках с пирожками торгового комплекса «Триумф».
«Таракашка кушает пирожочек с ливером», — иронично подметил автор поста в сообществе «Ревизирро Омск». Он также сообщил, что насекомое там не в одном экземпляре. Остальные, видимо, постеснялись объектива камеры. Видеозапись с доказательствами омич опубликовал.
В комментариях под публикацией горожане даже не удивились тараканам. «То йогурты вскрытые, то тараканы среди молочки тусуются. Не понимаю, почему не прикрыли до сих пор», — возмутилась омичка. Многие рассказали, что перестали посещать ТК после нескольких подобных постов. Жители Омска удивляются, почему на ситуацию не реагируют надзорные органы. Некоторые комментаторы заявили, что встречают насекомых в заведениях общепита довольно часто и это бич современной торговли.
Напомним, ровно неделю назад мы рассказывали об аналогичном инциденте. Тогда тараканы ползали по пирожкам с курицей и сыром. На этот раз насекомые выбрали мучное с ливером и картошкой.