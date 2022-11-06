Пирожки с тараканами. Омичам предлагают незавидное лакомство

Напомним, точно такой же пост с жалобой был опубликован 5 октября 2022 года. Очевидец заметил таракана сначала на хлебе, а затем — на пирожках. В ТК сказали, что насекомых травят и обращаются в Роспотребнадзор. Однако на звонок редакции Города55 месяц назад никто не ответил.