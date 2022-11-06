Пирожки с тараканами. Омичам предлагают незавидное лакомство

Очевидцы сообщают о неаппетитной ситуации в одной из продуктовых точек торгового комплекса «Триумф», что на улице Березовского. «Тараканы ползают по пирожкам», — сказано в посте сообщества «Инцидент Омск».
К тексту приложена видеозапись. На кадрах: насекомое выбрало пирожки с курицей и сыром.
В комментариях под публикацией омичи рассказали, что почти привыкли к подобным явлениям на местных прилавках. «Я год там проработал и мучился с этими „стасиками“», — поведал экс-сотрудник. Многие сообщили об аналогичной ситуации в других гипермаркетах.
Напомним, точно такой же пост с жалобой был опубликован 5 октября 2022 года. Очевидец заметил таракана сначала на хлебе, а затем — на пирожках. В ТК сказали, что насекомых травят и обращаются в Роспотребнадзор. Однако на звонок редакции Города55 месяц назад никто не ответил.