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В Омске мошенники представились «ревизорами» от МЧС

Вчера, 03:34
Фото: 1MI
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Новый способ выманить деньги. Подложный замруководителя омского МЧС звонил в организации, «предупредить» о внезапной проверке.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила о жалобе от администраций рынков. Советский, Забайкальский и Левобережный рынки были атакованы телефонными звонками. Звонившие представлялись одним из заместителей руководителя омского МЧС и сообщали, что на рынок придет внеплановая проверка по пожарной безопасности.

«Вся информация о планируемых проверках «прозрачна» и размещается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Омской области. При проверке обязательно вручается распоряжение о проводимой работе. Мы просим руководителей предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей не поддаваться на провокации мошенников! — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС Омской области Александр Рекин.

Внеплановые проверки проводятся только по ранее выданному предписанию, а также после заявлений граждан и юридических лиц о нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, или по поручению Правительства РФ. В соответствии с законом, МЧС уведомляет собственника объекта, направляя по адресу решение о проведении проверки. В документах обязательно указано уполномоченное лицо и сроки проведения проверки.

Узнать, планируется ли проверка, можно на сайтах ГУ МЧС России по Омской области, сайте прокуратуры Омской области и в Едином реестре контрольно-надзорных мероприятий.

Если вам поступил подозрительный звонок, обращайтесь в территориальный отдел надзорной деятельности или по телефону доверия ГУ МЧС Омской области: 8 (3812) 94-83-33.

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#Мошенники#Жалобы#Массовые проверки#Звонки
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