В Омске мошенники представились «ревизорами» от МЧС

Внеплановые проверки проводятся только по ранее выданному предписанию, а также после заявлений граждан и юридических лиц о нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровью людей, или по поручению Правительства РФ. В соответствии с законом, МЧС уведомляет собственника объекта, направляя по адресу решение о проведении проверки. В документах обязательно указано уполномоченное лицо и сроки проведения проверки.