Очередные проделки телефонных мошенников. Омичи отдали аферистам более 1 млн рублей

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 дистанционных преступлений.
Самой крупной наживкой для мошенников стал 35-летний житель Одесского района. Мужчине позвонили очередные «сотрудники банка», и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на него кредит. Аферисты посоветовали следовать их указаниям и обманутый повелся. За два дня он оформил на себя два кредита и кредитную карту. Затем мужчина снял все деньги оттуда и перевел 1 млн рублей на «безопасный счет» мошенников.
Еще одной жертвой мошенников стал мужчина 37 лет. Житель села Горячий Ключ хотел купить автозапчасти, зашел на сайт одного из интернет-магазинов, выбрал товар и оплатил заказ на сумму 7 тыс рублей. Однако время шло, а заказа так и не было. Спустя месяц продавец перестал выходить на связь, и лишь тогда мужчина понял, что попался на удочку злоумышленникам.
Напомним, что такое происходит нередко. Например, вчера жертвами подобных афер стали омские пенсионерки.