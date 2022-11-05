Очередные проделки телефонных мошенников. Омичи отдали аферистам более 1 млн рублей

Еще одной жертвой мошенников стал мужчина 37 лет. Житель села Горячий Ключ хотел купить автозапчасти, зашел на сайт одного из интернет-магазинов, выбрал товар и оплатил заказ на сумму 7 тыс рублей. Однако время шло, а заказа так и не было. Спустя месяц продавец перестал выходить на связь, и лишь тогда мужчина понял, что попался на удочку злоумышленникам.