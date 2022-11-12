Мошенницы представились медработниками. В Омске ограбили пенсионерку в ее же доме

Незнакомки вызвались помочь пенсионерке с тяжелыми сумками. Дома «медработницы» измерили артериальное давление ее же тонометром, так как прибора у них с собой не нашлось. Затем ей предложили раздеться для осмотра, при этом попросили снять с себя золотые украшения. Закончилась процедура инъекцией, после которой женщина ненадолго заснула. Когда пришла в себя, обнаружила, что из серванта пропали 100 тыс. рублей. Еще мошенницы забрали золотые сережки и цепочку с крестиком.