Мошенницы представились медработниками. В Омске ограбили пенсионерку в ее же доме

Как сообщила пресс-служба УМВД Омской области, в отдел полиции № 6 обратилась 84-летняя жительница Октябрьского округа с сообщением о похищении денег и ювелирных украшений. Сумма причиненного ущерба составила 116 тыс. рублей.
Бабушка возвращалась домой из магазина, когда на ул. Ермолаева к ней подошли две женщины. Они представились работницами поликлиники и поинтересовались, почему пожилая омичка не приходит на обследования.
Незнакомки вызвались помочь пенсионерке с тяжелыми сумками. Дома «медработницы» измерили артериальное давление ее же тонометром, так как прибора у них с собой не нашлось. Затем ей предложили раздеться для осмотра, при этом попросили снять с себя золотые украшения. Закончилась процедура инъекцией, после которой женщина ненадолго заснула. Когда пришла в себя, обнаружила, что из серванта пропали 100 тыс. рублей. Еще мошенницы забрали золотые сережки и цепочку с крестиком.
По показаниям потерпевшей составлен субъективный портрет злоумышленниц: две женщины среднего роста, плотного телосложения, одеты в куртки черного цвета, в черных полуботинках. У одной из них на голове был платок. Но пенсионерка заметила, что у той были черные вьющиеся волосы, у второй — волосы русые, на голове светлая шапка.
Полиция назначила дактилоскопическую и геномную экспертизы по следам с места происшествия. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Полиция предупреждает: если в ваш дом пришли незнакомцы, всегда проверяйте их документы, а лучше — позвоните в службу, сотрудниками которой они представились. Уточните, действительно ли к вам был направлен специалист.