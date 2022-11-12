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Мошенницы представились медработниками. В Омске ограбили пенсионерку в ее же доме

Вчера, 11:11
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске фальшивые «медики» ограбили 84-летнюю женщину

Мошенничество под предлогом оказания медицинской помощи. Омской пенсионерке две «медработницы» поставили укол, а когда она очнулась, то обнаружила пропажу денег и украшений.

Как сообщила пресс-служба УМВД Омской области, в отдел полиции № 6 обратилась 84-летняя жительница Октябрьского округа с сообщением о похищении денег и ювелирных украшений. Сумма причиненного ущерба составила 116 тыс. рублей.

Бабушка возвращалась домой из магазина, когда на ул. Ермолаева к ней подошли две женщины. Они представились работницами поликлиники и поинтересовались, почему пожилая омичка не приходит на обследования.

Незнакомки вызвались помочь пенсионерке с тяжелыми сумками. Дома «медработницы» измерили артериальное давление ее же тонометром, так как прибора у них с собой не нашлось. Затем ей предложили раздеться для осмотра, при этом попросили снять с себя золотые украшения. Закончилась процедура инъекцией, после которой женщина ненадолго заснула. Когда пришла в себя, обнаружила, что из серванта пропали 100 тыс. рублей. Еще мошенницы забрали золотые сережки и цепочку с крестиком.

По показаниям потерпевшей составлен субъективный портрет злоумышленниц: две женщины среднего роста, плотного телосложения, одеты в куртки черного цвета, в черных полуботинках. У одной из них на голове был платок. Но пенсионерка  заметила, что у той были черные вьющиеся волосы, у второй — волосы русые, на голове светлая шапка.

Полиция назначила дактилоскопическую и геномную экспертизы по следам с места происшествия. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция предупреждает: если в ваш дом пришли незнакомцы, всегда проверяйте их документы, а лучше — позвоните в службу, сотрудниками которой они представились. Уточните, действительно ли к вам был направлен специалист.

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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#ГУ МВД#Хищение#Мошенники#Пенсионерка#Обман#Пожилые люди
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