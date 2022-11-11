Выявлено новое мошенничество в сфере ЖКХ

Информация о введении новых стандартов проверки для счетчиков является достоверной, но проведением проверок могут заниматься только компании, имеющие соответствующую аккредитацию, а их всего 271. Важно, что сотрудники этих компаний не ходят по домам и не звонят москвичам по телефону. К тому же, проверенные счетчики не требуют перепроверки по новым стандартам.