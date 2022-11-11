Выявлено новое мошенничество в сфере ЖКХ

Как пишет Infox со ссылкой на RG, жители Москвы жалуются на мошенников, которые ходят по квартирам и предлагают услугу по проведению проверки счетчиков в связи с введением новых стандартов обслуживания.
Информация о введении новых стандартов проверки для счетчиков является достоверной, но проведением проверок могут заниматься только компании, имеющие соответствующую аккредитацию, а их всего 271. Важно, что сотрудники этих компаний не ходят по домам и не звонят москвичам по телефону. К тому же, проверенные счетчики не требуют перепроверки по новым стандартам.
Если вы решили проверить счетчик, вам следует выбрать аккредитованную организацию из перечня, размещенного на сайте Росаккредитации. Любые другие предложения об услугах поступают от мошенников, и уплаченные им деньги вернуть почти невозможно.