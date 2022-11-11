В Омской области построят завод по обращению с ТКО

Соглашение с инвестором заключат в начале 2023 года, а к концу 2024 года объект уже будет готов к работе.

По сообщению министерства природных ресурсов и экологии Омской области, будет создано новое предприятие по обращению с ТКО. Вчера, 10 ноября, Правительство Омской области утвердило распоряжение строительстве мусоросортировочного комплекса в Таврическом муниципальном районе. Концессионное соглашение с инвестором планируется заключить в начале 2023 года, а к концу 2024 года объект уже введут в эксплуатацию. На предприятии будут сортировать и частично утилизировать органические отходы. Мощность комплекса составит 400 тыс тонн отходов в год, что в свою очередь составляет практически половину образуемых отходов в Омской области.