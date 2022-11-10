В омском военкомате рассказали, что ждет срочников из осеннего призыва

Пресс-центра министерства региональной безопасности Омской области, сегодня, 10 ноября, на сборном пункте военкомата в Омске состоялась торжественная отправка призывников.
Помимо этого, в сборном пункте Военного комиссариата Омской области состоялась пресс-конференция, на которой члены призывной комиссии рассказали о порядке прохождения призывниками воинской службы.
В этом году омские призывники отправятся служить во все виды и роды войск. При этом в ведомстве подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу, к участию в СВО на Украине привлекаться не будут, а пройдут службу на территории РФ.
Всего в ходе призывной кампании Осень-2022 пройдут срочную воинскую службу более 2 тыс человек, а осенний призыв продлится до 31 декабря.
«Желаю вам внутреннего вдохновения служить России. Желаю всем вам вернуться через год, чтобы вы выполнили свой долг, сохранили ту планку, которая характеризует сибиряков», — поздравил солдат с началом военной службы председатель призывной комиссии резервного состава Омской области Геннадий Привалов.