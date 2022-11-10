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В омском военкомате рассказали, что ждет срочников из осеннего призыва

10 ноября 11:55
Фото: Пресс-центр МРБ Омской области
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Осенний призыв продлится до 31 декабря.

Пресс-центра министерства региональной безопасности Омской области, сегодня, 10 ноября, на сборном пункте военкомата в Омске состоялась торжественная отправка призывников.

Помимо этого, в сборном пункте Военного комиссариата Омской области состоялась пресс-конференция, на которой члены призывной комиссии рассказали о порядке прохождения призывниками воинской службы.

В этом году омские призывники отправятся служить во все виды и роды войск. При этом в ведомстве подчеркнули, что граждане, призванные на военную службу, к участию в СВО на Украине привлекаться не будут, а пройдут службу на территории РФ.

Всего в ходе призывной кампании Осень-2022 пройдут срочную воинскую службу более 2 тыс человек, а осенний призыв продлится до 31 декабря.

«Желаю вам внутреннего вдохновения служить России. Желаю всем вам вернуться через год, чтобы вы выполнили свой долг, сохранили ту планку, которая характеризует сибиряков», — поздравил солдат с началом военной службы председатель призывной комиссии резервного состава Омской области Геннадий Привалов.
Фото: Пресс-центр МРБ Омской области
#Юлия Бармина#Срочная армия#Осенний призыв
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