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Срочная армия

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2024
В Минобороны объявили о завершении весеннего призыва на военную службу
16 июля, 02:58
2023
В России стартует осенний призыв. Рассказываем о его особенностях
29 сентября 2023, 07:02
«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
4 сентября 2023, 10:02
Важно. Призывникам запретят пользоваться услугами юристов при подаче жалобы в военкомате
27 июля 2023, 05:29
Важно. Нижний предел призывного возраста в России не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 07:13
15 призывников из Омской области отправились служить в Президентский полк
Новобранцев из региона отправляют на службу в Кремль уже 32 года.
22 июня 2023, 11:13
Из Омской области в армию торжественно отправили первых призывников
Построение прошло на плацу областного сборного пункта.
21 апреля 2023, 09:41
Этой весной из Омской области в армию отправятся около тысячи призывников
31 марта 2023, 03:38
2022
В омском военкомате рассказали, что ждет срочников из осеннего призыва
Осенний призыв продлится до 31 декабря.
10 ноября 2022, 11:55
В Омской области официально объявили о начале осеннего призыва
29 сентября 2022, 05:04

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