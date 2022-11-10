В Иране разрабатывают гиперзвуковую баллистическую ракету

Хаджизаде рассказал, что инновационное оружие способно обходить самые современные системы противоракетной обороны.
Кроме того, он убежден, что в ближайшие десятилетия не появятся разработки, могущие составить конкуренцию или обезвредить новое оружие, — пишет Russian.rt.com.
Также он сообщил, что разработка направлена на ликвидацию вражеских систем ПРО.
Известно, что иранский лидер Ибрагим Раиси в начале осени текущего года в выступлении с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что у Тегерана нет стремления разрабатывать или покупать ядерное оружие.