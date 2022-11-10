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В Иране разрабатывают гиперзвуковую баллистическую ракету

11 ноября, 00:36
Соответствующее заявление было сделано Амиром Али Хаджизаде, командующим ВКС Корпуса стражей исламской революции Ирана. Данными поделилось агентство Tasnim.

Хаджизаде рассказал, что инновационное оружие способно обходить самые современные системы противоракетной обороны.

Кроме того, он убежден, что в ближайшие десятилетия не появятся разработки, могущие составить конкуренцию или обезвредить новое оружие, — пишет Russian.rt.com.                                              

Также он сообщил, что разработка направлена на ликвидацию вражеских систем ПРО.

Известно, что иранский лидер Ибрагим Раиси в начале осени текущего года в выступлении с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что у Тегерана нет стремления разрабатывать или покупать ядерное оружие.

#Ольга Земскова
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