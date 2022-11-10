Уличенная в мошенничестве компания решила «переехать» из Омска

Компания ООО «Межоблгаз» сменила местонахождение юридического лица. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 8 ноября новым местом регистрации организации стал город Балабаново, который находится в Калужской области.
Ранее компания базировалась в Омске, ее офис находился по адресу улица Яковлева, 163, Гусарова, 45 корпус 1. Директором организации является Константин Гуляев. Он занимает этот пост с марта 2020 года.
Отметим, что середине сентября на должностных лиц ООО «Межоблгаз» завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи считают, что представители компании целый год брали с омичей деньги за подключение домов к газораспределительным сетям, хотя эти работы должны были быть бесплатными. Прокуратура считает, что компания похитила у потребителей около 1.3 млн рублей.