Уличенная в мошенничестве компания решила «переехать» из Омска

Отметим, что середине сентября на должностных лиц ООО «Межоблгаз» завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователи считают, что представители компании целый год брали с омичей деньги за подключение домов к газораспределительным сетям, хотя эти работы должны были быть бесплатными. Прокуратура считает, что компания похитила у потребителей около 1.3 млн рублей.