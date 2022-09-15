Возбуждено уголовное дело: омский «Межоблгаз» уличили в крупном мошенничестве

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении должностных лиц ООО «Межоблгаз».
По версии следователей, в течение года представители компании брали с омичей деньги за подключение домов к газораспределительным сетям. Согласно федеральному законодательству, эти работы должны быть бесплатными для населения, а это означает, что предприятие похитило деньги потребителей.
Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все подробности преступления, выявить всех пострадавших и подсчитать общую сумму ущерба. После завершения расследования дело передадут в суд.
По данным региональной прокуратуры, «Межоблгаз» похитил у потребителей порядка 1.3 млн рублей.