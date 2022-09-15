Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Возбуждено уголовное дело: омский «Межоблгаз» уличили в крупном мошенничестве

15 сентября 05:26
Фото: 1MI

На руководство омского «Межоблгаза» возбудили уголовное дело за мошенничество

Представители компании брали плату за работы, которые должны были вестись бесплатно, сообщает СК.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении должностных лиц ООО «Межоблгаз». 

По версии следователей, в течение года представители компании брали с омичей деньги за подключение домов к газораспределительным сетям. Согласно федеральному законодательству, эти работы должны быть бесплатными для населения, а это означает, что предприятие похитило деньги потребителей.

Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все подробности преступления, выявить всех пострадавших и подсчитать общую сумму ущерба. После завершения расследования дело передадут в суд.

По данным региональной прокуратуры, «Межоблгаз» похитил у потребителей порядка 1.3 млн рублей.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Газ#Подключение газа#Газификация#Мошенничество
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10