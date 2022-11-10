Страховой Дом ВСК совместно с ДОМ.РФ подготовит проект цифровой ипотеки

Меморандум подписали Александр Тарновский, глава Страхового Дома ВСК, и представитель ДОМ.РФ Николай Козак — управляющий директор компании по IT и цифровой трансформации.
Пилотный проект цифровой ипотеки направлен на то, чтобы организовать быстрый беспрепятственный обмен информацией в безопасном режиме между предприятиями. Например, можно будет обменяться сведениями о договорах клиента — ипотечном и страховом. В период подготовки проекта компании работают над рассмотрением комплекса данных, обмен которыми банки и страховые организации будут осуществлять в процессе сотрудничества. Сейчас многие услуги и инструменты население получает и использует в режиме онлайн. Применение в работе открытых API даст возможность улучшить качество обслуживания клиентов. В организации ведутся постоянный поиск и разработка новых технологий, а цифровизация ее страховых продуктов и рабочих процессов является частью стратегии СД ВСК. При внедрении цифровой ипотеки процесс получения жилищных займов будет почти полностью автоматизирован. Тарновский также заявил, что новая инициатива должна стать шагом к дальнейшему IT-преобразованию ипотечного рынка жилья. Об этом пишет Newsnn.ru.
Эксперты, задействованные в пилотируемой инициативе, разработают также спецификации и методические рекомендации для участников жилищного рынка и при необходимости предложат коррективы для внесения в действующее законодательство и нормативно-правовые акты отрасли.
Согласно мнению Николая Козака, внедрение открытых API в бизнес-процессы открывает широкие перспективы для глобального преобразования финансового сектора экономики. Участники соглашения стремятся организовать бесшовный процесс — он станет возможным с появлением в Российской Федерации открытых данных.
Обе стороны заинтересованы в работе над инновационными проектами в сферах недвижимости, строительства и финансов с целью модернизации и освоения инновационных цифровых технологий ипотечного страхования. Кроме прочего, будет вестись работа над сервисными продуктами, нацеленными на повышение качества взаимодействия с населением.