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Столтенберг озвучил дату и место проведения саммита НАТО

10 ноября, 18:15
Генеральный секретарь североамериканского альянса Йенс Столтенберг объявил, что очередной саммит НАТО пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе.

RT со ссылкой на информбюро ТАСС цитирует сообщение Столтенберга. «Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года».

Генсекретарь НАТО сообщил, что главы стран альянса намерены обсудить в ходе будущей встречи наращивание расходов на оборону, а также дальнейшее оказание помощи Украине.

Ранее он заявлял, что страны члены НАТО не стремятся к прекращению огня на Украине на озвученных Россией условиях.

Между тем президент Украины Зеленский озвучил пять условий, которые должна выполнить Москва для возможности проведения переговоров с Киевом.

#Ольга Земскова
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