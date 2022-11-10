Столтенберг озвучил дату и место проведения саммита НАТО

RT со ссылкой на информбюро ТАСС цитирует сообщение Столтенберга. «Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года».
Генсекретарь НАТО сообщил, что главы стран альянса намерены обсудить в ходе будущей встречи наращивание расходов на оборону, а также дальнейшее оказание помощи Украине.
Ранее он заявлял, что страны члены НАТО не стремятся к прекращению огня на Украине на озвученных Россией условиях.
Между тем президент Украины Зеленский озвучил пять условий, которые должна выполнить Москва для возможности проведения переговоров с Киевом.