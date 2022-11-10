«Осколочные и минно-взрывные – типичные военные «болезни»: военврач из РТ об СВО

У нас нередко бывает, что ребята продолжают вести боевые действия даже при наличии ранений. И в целом наша концепция предполагает, что максимальную помощь пациенту оказывают в целом ближе к передовой. Думаю, это традиционно связано просто с нашими расстояниями, размерами страны и всеми связанными с этими транспортными проблемами. Кроме того, вы же видите, вот на нашем примере, госпиталь хоть и мобильный, полевой, но оснащение и оборудование на уровне хорошего стационара. И со снабжением все хорошо.