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Омским программистам перестанут давать отсрочку от частичной мобилизации

10 ноября 10:22
Фото: Город55
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Прием заявлений на отсрочку закроется 16 ноября.

По сообщению «Новых Известий», 16 ноября закроется прием заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на Госуслугах.

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что после вмешательства Минобороны 65 ошибочно мобилизованных сотрудников IT-сферы возвратились из воинских частей. А около 5 тыс специалистов, которые получили повестки, воспользовались правом на отсрочку.

Напомним, ранее в Минобороны России заявили об окончании частичной мобилизации. Гражданам из запаса больше не будут выдавать повестки.

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#Юлия Бармина#Общество#Частичная мобилизация в России#Отсрочка#Программист
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