Омским программистам перестанут давать отсрочку от частичной мобилизации

По сообщению «Новых Известий», 16 ноября закроется прием заявлений на отсрочку от мобилизации сотрудников IT-компаний и телеком-операторов на Госуслугах.
Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что после вмешательства Минобороны 65 ошибочно мобилизованных сотрудников IT-сферы возвратились из воинских частей. А около 5 тыс специалистов, которые получили повестки, воспользовались правом на отсрочку.
Напомним, ранее в Минобороны России заявили об окончании частичной мобилизации. Гражданам из запаса больше не будут выдавать повестки.