Омским программистам перестанут давать отсрочку от частичной мобилизации

Глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что после вмешательства Минобороны 65 ошибочно мобилизованных сотрудников IT-сферы возвратились из воинских частей. А около 5 тыс специалистов, которые получили повестки, воспользовались правом на отсрочку.