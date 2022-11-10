Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омск в конце ноября собирается посетить генпрокурор РФ Игорь Краснов

10 ноября 09:56
Фото: Генпрокуратура РФ
Возможно, в конце ноября приоткроется завеса тайны о том, кто займет должность главы прокуратуры Омской области.

По данным «БК55», 25 ноября с рабочим визитом в Омск может приехать Игорь Краснов. Цель поездки генерального прокурора России пока не известна. Но ранее освободился пост главного прокурора Омской области.

Николай Студеникин ушел в отставку после отпуска, и был назначен  временный и.о. – Андрей Хамошин. Возможно, визит генпрокурора связан с судьбой поста в регионе.

Напомним, прочат на этот пост первого зампрокурора Республики Карелии Алексея Афанасьева. Но пока генеральная прокуратура не делала никаких заявлений на этот счет.

Прокурор Омской области Студеникин официально ушел в отставку
Узнать подробнее
На пост прокурора Омской области прочат первого заместителя прокурора Карелии
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Прокуратура Омской области#Новости#Омская область#Рабочий визит#Генпрокуратура РФ#Отставки и назначения
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10