Омск в конце ноября собирается посетить генпрокурор РФ Игорь Краснов

По данным «БК55», 25 ноября с рабочим визитом в Омск может приехать Игорь Краснов. Цель поездки генерального прокурора России пока не известна. Но ранее освободился пост главного прокурора Омской области.
Николай Студеникин ушел в отставку после отпуска, и был назначен временный и.о. – Андрей Хамошин. Возможно, визит генпрокурора связан с судьбой поста в регионе.
Напомним, прочат на этот пост первого зампрокурора Республики Карелии Алексея Афанасьева. Но пока генеральная прокуратура не делала никаких заявлений на этот счет.