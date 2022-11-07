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Прокурор Омской области Студеникин официально ушел в отставку

7 ноября 12:36
Фото: Фото: правительство Омской области
Николай Студеникин официально покинул пост главы омской прокуратуры, информация о должности на сайте ведомства изменилась.

Обновился сайт прокуратуры Омской области. Заместитель есть, а имени прокурора на странице «Руководство» — нет.

Николай Студеникин занимал пост главного прокурора больше 2 лет. Напомним, что в сентябре он отправился в отпуск. Источники Города55 сообщали, что отпуск будет с последующим увольнением. Впоследствии выяснилось, что облпрокуратуру временно возглавил первый заместитель Андрей Хамошин.

Пока Генпрокуратура РФ не заявляла о том, кто возглавит ведомство на постоянной основе. Но прочат на это место первого зампрокурора Республики Карелии Алексея Афанасьева. 

Стало известно, кто временно занял место Студеникина в омской прокуратуре
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На пост прокурора Омской области прочат первого заместителя прокурора Карелии
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#Прокуратура Омской области#Новости#Омская область#Прокуратура#Отставки и назначения#Генпрокуратура РФ#Николай Студеникин#Андрей Хамошин#Дарья Зыкова
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