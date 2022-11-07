Прокурор Омской области Студеникин официально ушел в отставку

Николай Студеникин занимал пост главного прокурора больше 2 лет. Напомним, что в сентябре он отправился в отпуск. Источники Города55 сообщали, что отпуск будет с последующим увольнением. Впоследствии выяснилось, что облпрокуратуру временно возглавил первый заместитель Андрей Хамошин.