Прокурор Омской области Студеникин официально ушел в отставку

Обновился сайт прокуратуры Омской области. Заместитель есть, а имени прокурора на странице «Руководство» — нет.
Николай Студеникин занимал пост главного прокурора больше 2 лет. Напомним, что в сентябре он отправился в отпуск. Источники Города55 сообщали, что отпуск будет с последующим увольнением. Впоследствии выяснилось, что облпрокуратуру временно возглавил первый заместитель Андрей Хамошин.
Пока Генпрокуратура РФ не заявляла о том, кто возглавит ведомство на постоянной основе. Но прочат на это место первого зампрокурора Республики Карелии Алексея Афанасьева.