Обжалование приговора Сафронову по обвинению в госизмене будет рассмотрено

5 сентября Мосгорсуд вынес Сафронову приговор в виде 22 лет пребывания в колонии строгого режима, дополнительно оштрафовав обвиняемого на 500 тыс. рублей и добавив еще 24 месяца ограничения свободы по завершении отбытия срока , — пишет Russian.rt.com.