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Обжалование приговора Сафронову по обвинению в госизмене будет рассмотрено

10 ноября, 18:08
По данным Дмитрия Катчева, адвоката Ивана Сафронова, советника руководителя «Роскосмоса», апелляция на приговор по делу о государственной измене будет рассмотрена 30 ноября. Эту информацию адвокат сообщил представителям РИА Новости.

Слушание пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.

5 сентября Мосгорсуд вынес Сафронову приговор в виде 22 лет пребывания в колонии строгого режима, дополнительно оштрафовав обвиняемого на 500 тыс. рублей и добавив еще 24 месяца ограничения свободы по завершении отбытия срока , — пишет Russian.rt.com.

По словам российского лидера Владимира Путина, обвиняемый занимался передачей сведений государственной важности западной разведслужбе за оплату.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, счел приговор «очень суровым».

#Ольга Земскова
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