Обжалование приговора Сафронову по обвинению в госизмене будет рассмотрено

Слушание пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции.
5 сентября Мосгорсуд вынес Сафронову приговор в виде 22 лет пребывания в колонии строгого режима, дополнительно оштрафовав обвиняемого на 500 тыс. рублей и добавив еще 24 месяца ограничения свободы по завершении отбытия срока , — пишет Russian.rt.com.
По словам российского лидера Владимира Путина, обвиняемый занимался передачей сведений государственной важности западной разведслужбе за оплату.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, счел приговор «очень суровым».