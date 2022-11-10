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Эксперт рассказал, как выборы в США влияют на фондовый рынок

11 ноября, 00:55
Специалисты считают, что прошедшие 8 ноября выборы в США окажут на рынок умеренное влияние.

Как пишет Infox, инвестиционный эксперт Евгений Миронюк предполагает: эффект от прошедшего голосования будет скорее нейтральным. Победа республиканцев, которые выигрывают промежуточные выборы в США, оказалась не такой внушительной, как казалось прежде, и преимущество в числе мест в Палате представителей для них будет небольшим.

Инвестор пояснил, что чаще всего падение на рынке фиксируют перед голосованием, а после получения результатов наступает период сделок с прицелом на возможную отмену после достижения ясности в политической жизни.

В такие периоды экономика переживает стагнацию и время медленного принятия решений. Таким образом, при более заметном отрыве республиканцев от конкурентов изменения на рынках могли бы быть радикальными.

 

#Ольга Земскова
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