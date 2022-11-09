Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Я лишенный. Я косячник». Омич без прав не смог совладать с собой и сел за руль

9 ноября 09:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске задержали пьяного водителя без прав

Молодой человек поменялся местами с пассажиром, чтобы избежать наказания.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, на проспекте Мира сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль Lada Priora. Подойдя к машине, полицейские увидели, что за рулем находится другой человек, а водитель пересел на заднее сидение.

Выяснилось, что изначально за рулем сидел молодой человек 1995 года рождения. Но при остановке автомобиля он быстро поменялся местами с товарищем, поскольку сам был в нетрезвом состоянии. На просьбу выйти юноша сначала заявил, что у него сломана нога, но затем, все же выйдя из автомобиля, он честно признался: «Я лишенный. Я косячник».

От прохождения освидетельствования при помощи алкотектора он отказался, также как и проследовать в медицинское учреждение. В итоге водителя доставили в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что молодой человек уже не раз привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД — его несколько раз штрафовали и лишали водительских прав.

В настоящий момент на горе-водителя возбуждено очередное уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы. А также, за передачу управления автомобилем человеку, лишенному прав, возбуждено административное дело на пассажира.

#Юлия Бармина#ГИБДД#Уголовное дело#Транспорт#Пьяный водитель
Подпишитесь
Режим повышенной готовности в Омске, скандал с Шаром Бухгольца, новогодняя экономия
Сегодня, 16:41
Омские дольщики, обманутые фирмой убитого Берга, вновь пытаются вернуть свои деньги
Сегодня, 11:31
Спустя 20 лет работы. В Омске ликвидировали роддом № 5
Сегодня, 09:23
А снег не знал и падал. Омичей ждут сильнейший ветер и мрачные будни
Сегодня, 13:15
«В резиновых сапогах только и ходить». Омичи сообщили о «затоплении» в Нефтяниках
Сегодня, 15:06
Шок. Омичи второй раз за неделю фиксируют тараканов в пирожках «Триумфа»
Сегодня, 16:10