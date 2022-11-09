«Я лишенный. Я косячник». Омич без прав не смог совладать с собой и сел за руль

Выяснилось, что изначально за рулем сидел молодой человек 1995 года рождения. Но при остановке автомобиля он быстро поменялся местами с товарищем, поскольку сам был в нетрезвом состоянии. На просьбу выйти юноша сначала заявил, что у него сломана нога, но затем, все же выйдя из автомобиля, он честно признался: «Я лишенный. Я косячник».