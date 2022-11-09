«Я лишенный. Я косячник». Омич без прав не смог совладать с собой и сел за руль

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, на проспекте Мира сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль Lada Priora. Подойдя к машине, полицейские увидели, что за рулем находится другой человек, а водитель пересел на заднее сидение.
Выяснилось, что изначально за рулем сидел молодой человек 1995 года рождения. Но при остановке автомобиля он быстро поменялся местами с товарищем, поскольку сам был в нетрезвом состоянии. На просьбу выйти юноша сначала заявил, что у него сломана нога, но затем, все же выйдя из автомобиля, он честно признался: «Я лишенный. Я косячник».
От прохождения освидетельствования при помощи алкотектора он отказался, также как и проследовать в медицинское учреждение. В итоге водителя доставили в отдел полиции, для дальнейшего разбирательства.
Выяснилось, что молодой человек уже не раз привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД — его несколько раз штрафовали и лишали водительских прав.
В настоящий момент на горе-водителя возбуждено очередное уголовное дело, ему грозит до трех лет лишения свободы. А также, за передачу управления автомобилем человеку, лишенному прав, возбуждено административное дело на пассажира.