Все та же схема. Омич перевел 1,4 млн рублей «сотрудникам банка»

Выяснилось, что мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности» и сообщил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. И чтобы отменить эту заявку, необходимо подать собственную. Омича убедили установить на телефон специальное приложение, через которое злоумышленники смогли оформили кредит на 609 тыс рублей, из которых он снял 600 тыс и перевёл их мошенникам. Оставшиеся 9 тыс рублей аферисты оставили омичу на «чай», а точнее для оплаты проезда на такси.