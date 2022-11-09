Все та же схема. Омич перевел 1,4 млн рублей «сотрудникам банка»

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 43-летний омич, который рассказал, что у него похитили 1,4 млн рублей.
Выяснилось, что мужчине позвонил «сотрудник службы безопасности» и сообщил, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. И чтобы отменить эту заявку, необходимо подать собственную. Омича убедили установить на телефон специальное приложение, через которое злоумышленники смогли оформили кредит на 609 тыс рублей, из которых он снял 600 тыс и перевёл их мошенникам. Оставшиеся 9 тыс рублей аферисты оставили омичу на «чай», а точнее для оплаты проезда на такси.
Затем мужчине снова поступил звонок, и по той же схеме он оформил еще один кредит на 800 тыс рублей. Эти деньги также ушли на счет преступников. И только когда «банкиры» перестали выходить на связь, омич понял, что стал жертвой обмана.
В настоящее время возбуждено уголовное дело и ведется розыск мошенников.