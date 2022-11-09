ОНПЗ обновил в Омске спортивные и детские площадки

Напомним, что всего ОНПЗ построил более 70 детских и спортивных площадок в разных районах Омска и тщательно следит за их состоянием, заботится о безопасности и удобстве. Ежедневно здесь проводит досуг множество горожан. Все объекты возведены и модернизируются в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», которая реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни и поддержку инициатив местных сообществ в сферах культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. В рамках программы предприятие также реализует волонтерские и экологические проекты.