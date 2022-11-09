ОНПЗ обновил в Омске спортивные и детские площадки

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» ежегодно проводит аудит площадок для отдыха и спорта, по итогам которого обновляет ряд из них. В этом году ОНПЗ уже восстановил эстрадную сцену на проспекте Менделеева. Здесь заменили крышу, отремонтировали скамейки, покрасили металлоконструкции в фирменный цвет предприятия – синий.
Также этой осенью подрядчики предприятия обновили резиновые покрытия и борта спортплощадок, покрасили конструкции и ограждения, отремонтировали ворота и баскетбольные кольца. Теперь юные футболисты и хоккеисты продолжат свои тренировки в комфортных условиях.
Напомним, что всего ОНПЗ построил более 70 детских и спортивных площадок в разных районах Омска и тщательно следит за их состоянием, заботится о безопасности и удобстве. Ежедневно здесь проводит досуг множество горожан. Все объекты возведены и модернизируются в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», которая реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни и поддержку инициатив местных сообществ в сферах культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. В рамках программы предприятие также реализует волонтерские и экологические проекты.