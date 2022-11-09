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Омичам дадут бесплатный интернет для шопинга в день распродаж

9 ноября 10:32
Фото: ПАО МегаФон
«МегаФон» откроет своим абонентам безлимитный доступ к крупнейшим маркетплейсам во Всемирный день шопинга, 11 ноября.

Безлимитный доступ на Wildberries, Ozon и Lamoda будет действовать в течение суток и заработает автоматически у всех абонентов «МегаФона» с положительным балансом счета, подключать дополнительные опции не требуется.

«Мобильный интернет-трафик в крупных онлайн-магазинах 11 ноября традиционно возрастает в полтора-два раза по сравнению с обычными днями. В 2021 году в день распродаж наши клиенты потратили вдвое больше гигабайт, чем годом ранее, при этом число посетителей маркетплейсов выросло в полтора раза. Мы видим, что эта акция привлекает все больше наших абонентов и в этом году решили сделать шопинг еще более удобным, отменив плату за мобильный интернет», — отметил директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По статистике мобильного оператора, наибольшим спросом у россиян в день распродаж пользуются одежда и обувь. Вторая по популярности категория — бытовая техника и электроника, также в этот день активно покупают детские товары и книги.

#Общество#Омск#Россия#Омская область
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