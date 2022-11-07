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Омским семьям с детьми нужно 70 тысяч, чтобы взять в аренду «двушку»

7 ноября 08:24
Фото: 1MI

Только третья часть омских семей могут снять двухкомнатную квартиру

Эксперты подсчитали, сколько денег нужно семьям с двумя детьми, чтобы снимать жилье и оплачивать повседневные расходы.

Эксперты РИА «Рейтинг» проанализировали, какое количество семей в России могут арендовать двухкомнатную квартиру. Речь идет о семьях из четырех человек — двух взрослых и двух детей.

Омская область оказалась на 42 месте в рейтинге. В регионе всего 35,9% семей могут позволить себе снять «двушку». При этом для оплаты аренды и повседневных расходов семье потребуется 73.3 тыс рублей. В России средний показатель семей, которые могут арендовать двухкомнатную квартиру составляет 39,5%, а размер семейного дохода — 90.6 тыс рублей.

В первую тройку вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. Количество семей, которые могут снять двухкомнатное жилье составляет 59,1%, 48,9% и 46,5% соответственно. Что касается семейного дохода, то показатели распределились следующим образом: 171.4 тыс рублей, 150 тыс рублей и 148.3 тыс рублей.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Россия#Омск#Жилье#Статистика
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