Омским семьям с детьми нужно 70 тысяч, чтобы взять в аренду «двушку»

Омская область оказалась на 42 месте в рейтинге. В регионе всего 35,9% семей могут позволить себе снять «двушку». При этом для оплаты аренды и повседневных расходов семье потребуется 73.3 тыс рублей. В России средний показатель семей, которые могут арендовать двухкомнатную квартиру составляет 39,5%, а размер семейного дохода — 90.6 тыс рублей.