Омским семьям с детьми нужно 70 тысяч, чтобы взять в аренду «двушку»

Эксперты РИА «Рейтинг» проанализировали, какое количество семей в России могут арендовать двухкомнатную квартиру. Речь идет о семьях из четырех человек — двух взрослых и двух детей.
Омская область оказалась на 42 месте в рейтинге. В регионе всего 35,9% семей могут позволить себе снять «двушку». При этом для оплаты аренды и повседневных расходов семье потребуется 73.3 тыс рублей. В России средний показатель семей, которые могут арендовать двухкомнатную квартиру составляет 39,5%, а размер семейного дохода — 90.6 тыс рублей.
В первую тройку вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. Количество семей, которые могут снять двухкомнатное жилье составляет 59,1%, 48,9% и 46,5% соответственно. Что касается семейного дохода, то показатели распределились следующим образом: 171.4 тыс рублей, 150 тыс рублей и 148.3 тыс рублей.