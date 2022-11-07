Исполнительный директор «Ростеха»: отношения РФ и Евросоюза восстановятся нескоро

Евтушенко полагает, что процесс восстановления займет два - три десятка лет, однако он уверен, что хорошие отношения между странами восстановятся.
Кроме того, специалист высказался по поводу импортозамещения, отметив, что данный процесс достаточно плодотворен, но о полной технологической независимости страны по ряду параметров речи не идет, — информирует Russian.rt.com.
Евтушенко считает, что 100% отечественный продукт обойдется очень дорого, что может повредить экономике не только РФ, но и иных государств.