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Исполнительный директор «Ростеха»: отношения РФ и Евросоюза восстановятся нескоро

7 ноября, 23:35
Согласно прогнозам Олега Евтушенко, исполнительного директора государственной корпорации «Ростех», охлаждение отношений между странами Евросоюза и Россией может затянуться на долгие годы.

Евтушенко полагает, что процесс восстановления займет два - три десятка лет, однако он уверен, что хорошие отношения между странами восстановятся. 

Кроме того, специалист высказался по поводу импортозамещения, отметив, что данный процесс достаточно плодотворен, но о полной технологической независимости страны по ряду параметров речи не идет, — информирует Russian.rt.com.

Евтушенко считает, что 100% отечественный продукт обойдется очень дорого, что может повредить экономике не только РФ, но и иных государств.

 

#Ольга Земскова
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