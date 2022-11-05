Укрощение строптивой. Жительницу Омской области задержали за неповиновение ГИБДД

Но уже спустя пару метров, автомобиль повернул к дому и остановился. Оказалось, что за рулем была 33-летняя жительница Тюкалинска, в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы предложили женщине пройти в патрульный автомобиль, но она вновь попыталась скрыться, только уже пешком.