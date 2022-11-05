Укрощение строптивой. Жительницу Омской области задержали за неповиновение ГИБДД

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, ночью 5 ноября, сотрудников ДПС привлек автомобиль Lada Granta. Они потребовали водителя остановиться, однако нарушитель проигнорировал это требование, увеличил скорость и попытался скрыться.
Но уже спустя пару метров, автомобиль повернул к дому и остановился. Оказалось, что за рулем была 33-летняя жительница Тюкалинска, в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы предложили женщине пройти в патрульный автомобиль, но она вновь попыталась скрыться, только уже пешком.
В итоге ее задержали и предложили пройти медицинское освидетельствование, но и от него женщина отказалась. Для дальнейшего разбирательства автолюбительница была доставлена в МО МВД России «Тюкалинский».
В настоящее время на женщину завели несколько административных дел, а также назначили штраф в размере 2 тыс рублей.