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Укрощение строптивой. Жительницу Омской области задержали за неповиновение ГИБДД

5 ноября 11:10
Фото: 1MI
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Жительницу Омской области наказали за неповиновение сотрудникам ГИБДД

Женщина дважды попыталась скрыться, а затем отказалась от медицинского освидетельствования.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, ночью 5 ноября, сотрудников ДПС привлек автомобиль Lada Granta. Они потребовали водителя остановиться, однако нарушитель проигнорировал это требование, увеличил скорость и попытался скрыться.

Но уже спустя пару метров, автомобиль повернул к дому и остановился. Оказалось, что за рулем была 33-летняя жительница Тюкалинска, в нетрезвом состоянии. Автоинспекторы предложили женщине пройти в патрульный автомобиль, но она вновь попыталась скрыться, только уже пешком.

В итоге ее задержали и предложили пройти медицинское освидетельствование, но и от него женщина отказалась. Для дальнейшего разбирательства автолюбительница была доставлена в МО МВД России «Тюкалинский».

В настоящее время на женщину завели несколько административных дел, а также назначили штраф в размере 2 тыс рублей.

#Юлия Бармина#ГИБДД#Погоня ГИБДД#Погоня
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