Захарова: Россия не оставит без ответа заморозку активов страны на Западе

Дипломат заявила, что данные действия западных государств являются посягательством на чужую собственность. Применение средств, принадлежащих РФ, вопреки позиции правительства страны, будет расценено, как воровство.
Кроме того, Захарова отметила, что такие действия по отношению к российским резервам не останутся без ответа и могут сильно пошатнуть мировую финансовую систему, — пишет Russian.rt.com.
29 октября представитель Еврокомиссии Дидье Рейндерс сообщил, что €300 млрд российских активов должны быть сохранены как гарантия участия РФ восстановлении Украины.