В Севастополе открыли уголовное дело в связи с жестоким обращением с дельфинами

По информации, которой поделилась пресс-служба городской полиции, 2 ноября в вечернее время в дежурной части ОМВД РФ Севастополя было принято обращение от местного жителя о том, что на пляже близ парка Победы мужчины выбрасывают в воду дельфинов.
Согласно предварительной информации, четверых дельфинов, относящихся к виду. занесенному в Красную книгу РФ, выбросил в море местный бизнесмен, являющийся директором дельфинария, — пишет Russian.rt.com.
По данным Михаила Развожаева, главы Севастополя, на место преступления направлены сотрудники Севприроднадзора и полицейские.
Издание «Новый Севастополь» информирует, что прокуратурой проводятся проверочные работы относительно информации о животных, выброшенных в море руководителем дельфинария.
Известно, что полиция провела осмотр дельфинария, в котором содержали пострадавших млекопитающих, с целью установления других фактов жестокого обращения с ними. Будут проведены криминалистические экспертизы и необходимые следственные мероприятия.