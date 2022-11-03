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В Севастополе открыли уголовное дело в связи с жестоким обращением с дельфинами

3 ноября, 23:58
Севастопольские полицейские открыли уголовное производство в связи с жестокостью по отношению к краснокнижным дельфинам.

По информации, которой поделилась пресс-служба городской полиции, 2 ноября в вечернее время в дежурной части ОМВД РФ Севастополя было принято обращение от местного жителя о том, что на пляже близ парка Победы мужчины выбрасывают в воду дельфинов.

Согласно предварительной информации, четверых дельфинов, относящихся к виду. занесенному в Красную книгу РФ, выбросил в море местный бизнесмен, являющийся директором дельфинария, — пишет Russian.rt.com.

По данным Михаила Развожаева, главы Севастополя, на место преступления направлены сотрудники Севприроднадзора и полицейские.

Издание «Новый Севастополь» информирует, что прокуратурой проводятся проверочные работы относительно информации о животных, выброшенных в море руководителем дельфинария.

Известно, что полиция провела осмотр дельфинария, в котором содержали пострадавших млекопитающих, с целью установления других фактов жестокого обращения с ними. Будут проведены криминалистические экспертизы и необходимые следственные мероприятия.

#Ольга Земскова
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