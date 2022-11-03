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В Краснодарском крае появился новый промышленный парк

4 ноября, 00:00
Очередной проект промышленного парка начал работать в Краснодарском крае.

Как пишет Infox, площадка под размещение производств появилась в Кавказском районе. Среди первых резидентов площадки оказалась компания, выпускающая минеральную воду, соки и лимонады – в ассортименте, который раньше в России не выпускали. Парк стал первым проектом Южного федерального округа, прошедшим отбор на всероссийском уровне и получившим господдержку.

На Кубани уже функционируют пять промышленных парков: помимо нового парка, это два парка в Краснодаре, один в Усть-Лабинском и один в Динском районе края. На общей территории площадью более трехсот гектаров работают 25 резидентов, которые предоставили региону более двух тысяч рабочих мест.

Примечательно, что промышленным предприятиям Кубани обеспечивают особые меры поддержки по разным направлениям. В частности, инвесторы могут рассчитывать на компенсацию части затрат на развитие импортозамещающих производств.

#Ольга Земскова
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