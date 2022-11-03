В Краснодарском крае появился новый промышленный парк

На Кубани уже функционируют пять промышленных парков: помимо нового парка, это два парка в Краснодаре, один в Усть-Лабинском и один в Динском районе края. На общей территории площадью более трехсот гектаров работают 25 резидентов, которые предоставили региону более двух тысяч рабочих мест.