С 1 января загранпаспорт станет дороже

Как пишет Infox со ссылкой на «Прайм», до конца этого года у россиян остается возможность оформить заграничный паспорт через «Госуслуги» со скидкой: по цене 3500 рублей. С 1 января 2023 года за получение паспорта придется заплатить 5 тысяч рублей.