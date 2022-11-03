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С 1 января загранпаспорт станет дороже

4 ноября, 00:11
С начала 2023 года меняются правила выдачи заграничного паспорта РФ.

Как пишет Infox со ссылкой на «Прайм», до конца этого года у россиян остается возможность оформить заграничный паспорт через «Госуслуги» со скидкой: по цене 3500 рублей. С 1 января 2023 года за получение паспорта придется заплатить 5 тысяч рублей.

Это связано с отменой скидок на оформление документа через «Госуслуги». Данную меру министерство финансов предпринимает с целью улучшения наполняемости бюджета, в связи с чем специалисты призывают граждан поторопиться оформить загранпаспорта до конца текущего года, если срок действия их документов истекает в ближайшее время.

#Ольга Земскова
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