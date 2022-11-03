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Посидели по-соседски. Омича избили и ограбили на дружеской пьянке

3 ноября 11:06
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске мужчина избил соседа после совместного «отдыха» и отнял телефон

Посидели, выпили, закусились, подрались. Омича задержали за разбойное нападение.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что в отдел полиции № 6 поступило заявление от 34-летнего жителя Октябрьского округа о разбойном нападении. Сумма причиненного ущерба составила 38 тыс. рублей.

Омич рассказал полицейским, что накануне выпивал с соседом в своей квартире на ул. 5-й Кордной. Во время застолья мужчины повздорили, хотя причину потерпевший объяснить не смог. Гость несколько раз ударил хозяина застолья по лицу и телу, отчего тот потерял сознание.

Когда избитый пришел в себя, сосед принялся угрожать ему ножом, заставил перевести деньги с банковского счета и похитил телефон. Затем он связал собутыльника и скрылся. Пострадавший высвободился, добрался до родственников и вызвал полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Кировском округе. Им оказался 49-летний омич. Раньше он уже был судим за кражу, грабеж, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью. Телефон и часть денег злоумышленник отдал бывшей жене, а 20 тыс. рублей оставил для личных нужд.

Следователи изъяли телефон и денежные средства, все будет возвращено законному владельцу. На злоумышленника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Это предусматривает срок до 10-ти лет.

Задержанный во временном изоляторе, следствие собирается просить суд о заключении под стражу.

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#Происшествия#Новости#Омск#Уголовное дело#Нападение#Избиение#Соседи#Дарья Зыкова
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