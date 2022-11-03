Посидели по-соседски. Омича избили и ограбили на дружеской пьянке

Омич рассказал полицейским, что накануне выпивал с соседом в своей квартире на ул. 5-й Кордной. Во время застолья мужчины повздорили, хотя причину потерпевший объяснить не смог. Гость несколько раз ударил хозяина застолья по лицу и телу, отчего тот потерял сознание.